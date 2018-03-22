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Ученые нашли способ предотвратить преждевременное старение

Сегодня, 01:30
В США изобрели технологию, которая сможет оказать помощь в предотвращении синдрома раннего старения. Научным проектом занимались в Сент-Луисском университете.

Ученые нашли способ предотвратить преждевременное старение

 

Ученые изучали механизм редкой болезни: синдрома Хатчисона-Гилфорда, который приводит к преждевременной смерти. Научные сотрудники университета охарактеризовали технологию репликационным стрессом. Причина недуга, провоцирующего раннее старение, является мутация одного из генов, который кодирует белок ламин А.

Этот элемент может формировать новые клетки, способные сберегать прежнюю структуру и форму. Скороченный прототип ламина А прогерин провоцирует неверное разделение клеток, после мутирует ДНК и начинается ранее старение. Данный процесс реально замедлить при применении витамина D, который омолаживает клетки.
Никита Готский
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