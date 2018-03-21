Новые дрожжи заменят хмель в пиве

В мире появился новый вид дрожжей, которые могут стать заменой хмелю во время производства пива. Открытие сделали биологи из Дании и США.

Никита Готский

Как говорят научные сотрудники университета Калифорнии, при создании трансгенных дрожжей, они пытались заставить их произвести полный набор «хмельных» молекул, а не достичь хорошего уровня выработки только одной из них. Это позволило сделать дрожжи более эффективными по вкусовым качествам, чем не могут похвалиться обычные концентраты хмеля. К тому же, новинка не требует химикатов.Новые дрожжи могут синтезировать линалоол и гераниол: ключевые элементы, содержащиеся в хмеле. Сделать это было сложно, потому как в дрожжах нет ферментов, отвечающих за создание структур данных молекул. Для решения проблемы биологи взяли гены, участвующие в сборке схожих элементов в других растениях и перенесли их в дрожжи. Созданный продукт соответствовал максимально качественному аромату пива.