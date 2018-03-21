Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу В России резко упали в цене все iPhone В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху «Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей
| | Новые дрожжи заменят хмель в пиве

Новые дрожжи заменят хмель в пиве

Сегодня, 13:45
В мире появился новый вид дрожжей, которые могут стать заменой хмелю во время производства пива. Открытие сделали биологи из Дании и США.

Новые дрожжи заменят хмель в пиве

 

Как говорят научные сотрудники университета Калифорнии, при создании трансгенных дрожжей, они пытались заставить их произвести полный набор «хмельных» молекул, а не достичь хорошего уровня выработки только одной из них. Это позволило сделать дрожжи более эффективными по вкусовым качествам, чем не могут похвалиться обычные концентраты хмеля. К тому же, новинка не требует химикатов.

Новые дрожжи могут синтезировать линалоол и гераниол: ключевые элементы, содержащиеся в хмеле. Сделать это было сложно, потому как в дрожжах нет ферментов, отвечающих за создание структур данных молекул. Для решения проблемы биологи взяли гены, участвующие в сборке схожих элементов в других растениях и перенесли их в дрожжи. Созданный продукт соответствовал максимально качественному аромату пива.
Никита Готский
Новости по теме
Ученые встали на путь создания искусственных дрожжей
Ученые встали на путь создания искусственных дрожжей

Ученые встали на путь создания искусственных дрожжей. Дрожжи – это важный продукт, большое значение он имеет в хлебопекарном деле, пивоварении и в медицине.

Ученые: Пекарские дрожжи стали родоначальником шоколада и кофе
Ученые: Пекарские дрожжи стали родоначальником шоколада и кофе

Благодаря пекарским дрожжам мир узнал о шоколаде, кофе, вине, пива и других ферментированных напитков и продуктов. К такому мнению пришли ученые из

Ученые: Дрожжи могут производить кодеин и морфин
Ученые: Дрожжи могут производить кодеин и морфин

Американским экспертам в области биологии удалось превратить обычные дрожжи в микробиологический завод по выпуску морфия, и, возможно, других медикаментов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости