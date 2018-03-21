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| | Ученые назвали самый привлекательный цвет для человека

Ученые назвали самый привлекательный цвет для человека

Сегодня, 13:04
Американские ученые из Университета Рочестера ответили на самый интригующий и спорный вопрос людей, какой цвет считается самым привлекательным, как для женщин, так и для мужчин. Исследования были опубликованы в журнале Personality and Social Psychology.

Ученые назвали самый привлекательный цвет для человека

 

Исследования специалистов из Университета Рочестера показали, что красный цвет является самым привлекательным как для мужчин, так и для женщин. Однако два пола любят данный цвет по совершенно разным причинам. По словам профессора Эндрю Эллиота, женщины рассматривают мужчин в красной одежде, как лидеров, которые способны зарабатывать деньги и подниматься по карьерной лестнице.

Мужчины очень любят красный цвет на женщинах по более естественным биологическим причинам. Девушки в нарядах красных оттенков вызывают у противоположенного пола сексуальные фантазии, утверждает Эндрю Эллиот.
Светлана Славянская
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