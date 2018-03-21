Гигантский НЛО с хвостом шокировал жителей Швейцарии

Уфологи из агентства Skyguide, которым поручено наблюдение за воздушным пространством Швейцарии, в настоящее время изучают фотографии НЛО с длинным коричневым хвостом, который был замечен очевидцами.

Сообщается, что в воскресенье, 18 марта, жители швейцарского города Люцерн на берегу одноименного озера, увидели в небе неопознанный летающий объект с огромным коричневым хвостом. В настоящее время уфологи изучают фотографии, чтобы подтвердить или опровергнуть версию об НЛО.

Светлана Славянская

«Объект с хвостом оставался неподвижным в небе, он не двигался вообще две или три минуты. Затем объект внезапно повернул направо и исчез», - сказал свидетель. Пресс-секретарь Skyguide Влади Барроса прокомментировал этот вопрос, сказав, что «в технической терминологии это явление считается НЛО, но пока данный летающий объект все еще не идентифицирован. Это не значит, что этот объект является летающей тарелкой, это просто объект в небе, который еще не идентифицирован».