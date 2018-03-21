Под Йеллоустонским вулканом обнаружили необычную аномалию

Научные сотрудники Техасского университета сообщают, что плюмы связаны с вулканической активностью. Они являют собой столбы в форме грибов с гладкой поверхностью и длинным «хвостом», который спускается к рубежам ядра и мантии. Ученые их считают причиной возникновения горячих точек, располагающихся внутри литосферных плит, но их существование признали не все специалисты.
В процессе научного исследования эксперты выяснили, что под вулканом имеется продолжительная зона, температура которой больше мантии, рядом находящейся. Ее диаметр равен 350 километрам, сама аномалия стартует на границе мантии и ядра под Калифорнией, и все это соответствует понятию мантийного плюма. Данные потоки нельзя узреть с помощью стандартных методов сейсморазведки. К тому же, горячие точки находятся в тех районах Мирового океана, где находится мало сейсмических объектов.