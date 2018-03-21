Под Йеллоустонским вулканом обнаружили необычную аномалию

Под Йеллоустонским вулканом находится мантийский плюм: горячий поток лавы, передвигающейся к коре от ядра Земли. Данное явление считается источником для супервулкана.

Никита Готский

Научные сотрудники Техасского университета сообщают, что плюмы связаны с вулканической активностью. Они являют собой столбы в форме грибов с гладкой поверхностью и длинным «хвостом», который спускается к рубежам ядра и мантии. Ученые их считают причиной возникновения горячих точек, располагающихся внутри литосферных плит, но их существование признали не все специалисты.В процессе научного исследования эксперты выяснили, что под вулканом имеется продолжительная зона, температура которой больше мантии, рядом находящейся. Ее диаметр равен 350 километрам, сама аномалия стартует на границе мантии и ядра под Калифорнией, и все это соответствует понятию мантийного плюма. Данные потоки нельзя узреть с помощью стандартных методов сейсморазведки. К тому же, горячие точки находятся в тех районах Мирового океана, где находится мало сейсмических объектов.