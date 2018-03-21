Новый вид перца «Египетская сила» вывели сибирские учёные

В госкомиссию для проведения экспертного оценивания от Института цитологии и генетики при Российской академии наук были переданы новые виды томата и сладкого перца, получившие названия «Семеновна» и «Египетская сила» соответственно.

Александр Вест

Представители учреждения заявили о том, что в ближайшее время, при положительном исходе экспертной оценки новых выведенных сортов перца и томата, они могут поступить в официальный госреестр овощных культур, а семена данных сортов смогут появиться в открытой продаже примерно через год. Сибирские специалисты, которые вывели новые виды овощных культур, заявили о том, что плоды томата «Семеновна» отличаются отменной мякотью и насыщенным вкусом, относясь при этом к скороспелой группе, что может заинтересовать не только дачников-любителей, но и профессиональных овощеводов.Что касается перца «Египетская сила», его плоды богаты витамином С, что позволит включить его в столь популярные ныне рационы функционального питания. Также с одного квадратного метра фермеры смогут собрать до 5-6 килограммов данных овощей.