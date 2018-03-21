Ученые открыли новую уникальную форму жизни

Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах обнаружили принципиально новую форму жизни. Помимо этого, они также опровергли гипотезу, связанную с происхождением бактерий и архей от одного и того же одноклеточного предка через разрыв плазмической мембраны.

Николай Офицеров

Для соответствующих целей была создана новая форма жизни, которая объединяет в себе признаки обоих доменов. Ученые предварительно назвали ee LUCA.Жила она приблизительно 3,8 миллиарда лет тому назад и представляла собой небольшой одноклеточный организм, который имеет, подобно бактерии, ДНК кольцевого типа, которая не заключена в ядре, как у тех же эукариотов. Его гипотетические биологические свойства были выведены на основании сравнения геномов современных живых существ. В 2016 году ученые определили 355 генов, которые точно должны были иметься у «Луки».Бактерии и археи отличаются друг от друга многими признаками, в том числе фосфолипидами, которые входят в состав их клеточных мембран. По словам Арнольда Дриессена, эти фосфолипиды являются зеркальными изомерами, то есть они одинаковы по химическому составу, но структуры, подобно левой и правой ладони, нельзя совместить в пространстве.Отсюда и следует утверждение о том, что LUCA должен был обладать сразу же двумя типами мембран. Подобная анатомия, как считалось, способствует нестабильности. Последний универсальный предок мог разделиться на две части, каждая из которых в результате смогла дать начало для определенного домена.