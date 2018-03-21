Уфологи в панике: В Техасе сняли на видео пылающий треугольный НЛО

Пассажиры самолета, которые фотографировали восходящее солнце в Техасе, сняли на видео шокирующие кадры треугольного НЛО. По словам очевидцам, треугольник был гигантских размеров и буквально пылал в воздухе.

Светлана Славянская

Видеоролик был снят 19 марта текущего года на территории штата Техас около 6:30 утра. Удивительные кадры были быстро распространены на популярной странице в YouTube «UFOmania - правда там». Американские уфологи стали говорить, что видео является настоящим доказательством существования инопланетного пылающего треугольного НЛО.Видео посмотрели уже более 12 тысяч людей, которые стали утверждать, что это не может быть ничто иное, чем НЛО. Однако не все пользователи Интернета увидели на видео инопланетные формы жизни, многие посчитали пылающий треуголок секретным проектом правительства США.