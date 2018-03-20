В Китае найдена бутылка 2000-летнего алкоголя

В центральной части Китая, в провинции Шэньси нашли бутылку алкоголя. Предположительно, этот напиток могли изготовить свыше 2000 лет назад.

Археологи обнаружили в центральной части Китая бутылку с наглухо запечатанным алкогольным напитком. Изготовить его могли приблизительно 2000 лет тому назад. После того, как бронзовую бутылку открыли, в ней нашли напиток белого цвета. Специалисты в лабораторных условиях изучат жидкость и, возможно, откроют современности новые тайны виноделия в провинции Шэньси.В 1983 на территории Китая также нашли древний алкоголь, который могли создать в 7-6 веке до н.э. Находка представляла собой остатки вина на дне винных чанов. Химическая экспертиза помогла установить, что вино в то время делали из риса, винограда, меда и боярышника. Однако китайские легенду гласят, что вино было изобретено значительно позже – примерно 4 века назад неким поваром по имени Ди, который искал лекарство от депрессии для правителя.