Молотки оказались древнейшими костяными орудиями в Восточной Азии

Самыми древними костяными орудиями на территории Восточной Азии казались молотки. Такое заявление сделала группа китайских французских антропологов.

Никита Готский

Древнейшие костяные орудия, применяемые в виде молотков, ученые нашли в Эфиопии и датировали их периодом 2,1-1,5 миллиона лет назад. Сделанные из кости артефакты обнаружили также в Сибири, Европе, Ближнем Востоке.Костяные молотки, выкопанные на севере Китая, антропологи изучили при помощи метода стереомикроскопии. Находки эксперты разделили а три группы: осколки костей животных, травоядных и обломков рогов, служивших молотками.Ранее археологи в том регионе нашли черепа странных гоминидов. Они не являлись ни неандертальцами, ни людьми нашего времени.