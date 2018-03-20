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| | Молотки оказались древнейшими костяными орудиями в Восточной Азии

Молотки оказались древнейшими костяными орудиями в Восточной Азии

Сегодня, 21:34
Самыми древними костяными орудиями на территории Восточной Азии казались молотки. Такое заявление сделала группа китайских французских антропологов.

Молотки оказались древнейшими костяными орудиями в Восточной Азии

 

Древнейшие костяные орудия, применяемые в виде молотков, ученые нашли в Эфиопии и датировали их периодом 2,1-1,5 миллиона лет назад. Сделанные из кости артефакты обнаружили также в Сибири, Европе, Ближнем Востоке.

Костяные молотки, выкопанные на севере Китая, антропологи изучили при помощи метода стереомикроскопии. Находки эксперты разделили а три группы: осколки костей животных, травоядных и обломков рогов, служивших молотками.

Ранее археологи в том регионе нашли черепа странных гоминидов. Они не являлись ни неандертальцами, ни людьми нашего времени.
Никита Готский
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