Механическая рука теперь умеет переводить слова в язык жестов

Разработчик механической руки Эрвин Смит уверен, что его изобретение поможет устранить барьер непонимания между людьми, которые не имеют жалоб на слух, и глухонемыми. Данное новшество сможет переводить слова в язык жестов, сделав диалог легче и понятнее.
Алгоритм механизма имеет способность воспринимать речь людей, а после переводить в текстовую форму. Далее распознаётся, на каком языке было надиктовано. С учётом этого слова переводятся в жесты, для понимания людей, которые разбираются в языке жестов.
Разработка создаётся с помощью 3D-принтера, значит это не очень сложно. Следовательно, стоимость будет не так высока, как могла бы. Цена будет варьироваться в пределах 600 долларов.