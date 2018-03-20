Механическая рука теперь умеет переводить слова в язык жестов

Учёные создали механическую верхнюю конечность человека, которая способна перевести любой монолог в язык жестов. Это отличное решение «переводчика» между слышащими и глухими людьми.

Дарья Дмитриева

Разработчик механической руки Эрвин Смит уверен, что его изобретение поможет устранить барьер непонимания между людьми, которые не имеют жалоб на слух, и глухонемыми. Данное новшество сможет переводить слова в язык жестов, сделав диалог легче и понятнее.Алгоритм механизма имеет способность воспринимать речь людей, а после переводить в текстовую форму. Далее распознаётся, на каком языке было надиктовано. С учётом этого слова переводятся в жесты, для понимания людей, которые разбираются в языке жестов.Разработка создаётся с помощью 3D-принтера, значит это не очень сложно. Следовательно, стоимость будет не так высока, как могла бы. Цена будет варьироваться в пределах 600 долларов.