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| | Механическая рука теперь умеет переводить слова в язык жестов

Механическая рука теперь умеет переводить слова в язык жестов

Сегодня, 21:28
Учёные создали механическую верхнюю конечность человека, которая способна перевести любой монолог в язык жестов. Это отличное решение «переводчика» между слышащими и глухими людьми.

Механическая рука теперь умеет переводить слова в язык жестов

 

Разработчик механической руки Эрвин Смит уверен, что его изобретение поможет устранить барьер непонимания между людьми, которые не имеют жалоб на слух, и глухонемыми. Данное новшество сможет переводить слова в язык жестов, сделав диалог легче и понятнее.

Алгоритм механизма имеет способность воспринимать речь людей, а после переводить в текстовую форму. Далее распознаётся, на каком языке было надиктовано. С учётом этого слова переводятся в жесты, для понимания людей, которые разбираются в языке жестов.

Разработка создаётся с помощью 3D-принтера, значит это не очень сложно. Следовательно, стоимость будет не так высока, как могла бы. Цена будет варьироваться в пределах 600 долларов.
Дарья Дмитриева
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