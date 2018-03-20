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| | Уфолог обнаружил возле Солнца крупный инопланетный объект с модулями

Уфолог обнаружил возле Солнца крупный инопланетный объект с модулями

Сегодня, 21:05
Алексей Сапожников увидел на записи космической обсерватории SOHO-20 возле Солнца огромный инопланетный объект со стыковочными модулями.

Уфолог обнаружил возле Солнца крупный инопланетный объект с модулями

 

Российским уфологом был обнажен НЛО возле самой большой звезды, расположенной ближе всех к Земле. Ему удалось увидеть данное явление на видео, которое сделал телескоп с космической обсерваторией SOHO-20 два дня тому. Это довольно таки большой объект, который даже на фоне Солнца был виден примечательно.

По предварительным предположениям уфолога, неизвестный объект может быть огромнейшим внеземным зондом или маяком, который послали инопланетные существа. У объекта обнаружены отростки, которые, скорее всего, служат модулями. Что же может быть в этих блоках космического аппарата, неизвестно.
Дарья Дмитриева
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