Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек

Учёные из японских исследовательских центров смогли обучить глубокие нейронные цепи воспринимать изображение, как это делает человек. У биологов уже есть планы на эту разработку.

Елизавета Трюфель

Исследование проходило под руководством Эйдзи Ватанабе из Национального института фундаментальной биологии в Японии, где провели интересный эксперимент. Глубокие нейронные сети основываются на теории прогнозирующего кодирования. Эта теория предполагает, что взаимодействие структур мозга способствует прогнозированию зрительного восприятия мира. Именно по этому принципу строилась работа японских учёных.Так они стали показывать нейронной сети движущуюся иллюзию. Многие ловили себя на том, что им статичные изображения кажутся вращающимися. Именно такие «обманки» представили нейронным сетям. После нескольких просмотренных роликов сети смогли сами прогнозировать какой элемент с какой скоростью и в какую сторону будет двигаться. Точно так поступает мозг человека. Учёные уже планируют исследования соединений в мозге человека, основываясь на работе глубоких нейронных сетей.