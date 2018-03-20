Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства «Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы
| | Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек

Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек

Сегодня, 20:22
Учёные из японских исследовательских центров смогли обучить глубокие нейронные цепи воспринимать изображение, как это делает человек. У биологов уже есть планы на эту разработку.

Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек

 

Исследование проходило под руководством Эйдзи Ватанабе из Национального института фундаментальной биологии в Японии, где провели интересный эксперимент. Глубокие нейронные сети основываются на теории прогнозирующего кодирования. Эта теория предполагает, что взаимодействие структур мозга способствует прогнозированию зрительного восприятия мира. Именно по этому принципу строилась работа японских учёных.

Так они стали показывать нейронной сети движущуюся иллюзию. Многие ловили себя на том, что им статичные изображения кажутся вращающимися. Именно такие «обманки» представили нейронным сетям. После нескольких просмотренных роликов сети смогли сами прогнозировать какой элемент с какой скоростью и в какую сторону будет двигаться. Точно так поступает мозг человека. Учёные уже планируют исследования соединений в мозге человека, основываясь на работе глубоких нейронных сетей.
Елизавета Трюфель
Новости по теме
Ученые: Во время чтения формируются новые нейронные связи
Ученые: Во время чтения формируются новые нейронные связи

Американские ученые из Атланты выяснили, что во время чтения интересных захватывающих книг формируются новые нейронные связи. Об этом сообщают российские

Японский психолог выложил необычную оптическую иллюзию в Сети
Японский психолог выложил необычную оптическую иллюзию в Сети

Известный японский профессор психологии Акиеши Китаока выложил в сети Интернет необычную фотографию, на которой изображено пирожное с красной клубникой. На

Ученые: В принятии рискованных решений участие принимают нейронные образования
Ученые: В принятии рискованных решений участие принимают нейронные образования

В ходе проведенных исследований ученые из США смогли определить, что нейронные цепи являются неотъемлемым фактором в принятии человеком рискованных решений. Об

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости