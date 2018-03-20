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| | ООН: 5,7 млрд человек будут страдать от дефицита воды к 2050 году

ООН: 5,7 млрд человек будут страдать от дефицита воды к 2050 году

Сегодня, 20:23
На Всемирном докладе ООН 19 марта выступили с предостережением, что к 2050 году сильно обостриться ситуация с нехваткой воды. По данным специалистов, эта проблема затронет почти 6 млрд человек на Земле.

ООН: 5,7 млрд человек будут страдать от дефицита воды к 2050 году

 

На Всемирном докладе ООН был озвучен неутешительный прогноз: к 2050 году человечество испытает на себе недостаток воды. Эта проблема затронет почти 6 млрд человек по всей планете. Уже в наши дни 3,6 млрд жителей Земли живут в той местности, где как минимум месяц в году появляется дефицит воды.

Спрос на воду ежегодно растет на 1%, и может расти еще стремительнее, если темпы роста населения продолжат увеличиваться. Также этот показатель способен увеличиваться из-за экономического развития стран и изменяющихся моделей расходования воды. В последние годы особенно возрастает спрос на воду для сельского хозяйства, которое лидирует среди всех существующих потребителей воды. Директор ЮНЕСКО подчеркнул важность поиска решений для решения водного вопроса уже сейчас.
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