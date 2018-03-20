Ученый готова доказать существования Нибиру и ее столкновение с Землей

Ученый-физик Клаудия Альберс из ЮАР готова предоставить подтверждения всем ученым мира, что Нибиру действительно есть. Специалист уверена, что этот космический объект опасен для нашей планеты, так как Нибиру может столкнуться с Землей.

Анна Котова

Клаудия Альберс проинформировала, что космический объект может стать причиной гибели человечества. Физик обратила всеобщее внимание на то, что с помощью телескопов NASA специалисты замечали инфракрасный свет, излучаемый Нибиру. Альберс проанализировала данное явление и сделала невероятный вывод, что Нибиру – это не единственный объект который пересечет нашу звездную систему.Ученый говорит, что такие космические объекты могут создать магнитную связь с Солнцем, которые приведут к образованию новых коронарных дыр. Эти объекты и вызывают сейсмическую активность на Земле.