Конюхов облетит за 125 часов Землю на аппарате с солнечными батареями

Известный путешественник Федор Конюхов сказал, что намерен пересечь земной круг на аппарате, который будет наработать на солнечных батареях. Совершить полет Конюхов планирует за 125 часов. Событие намечено на декабрь 2020 года.

Путешественник отметил, что взлет намечен с Австралии. Полет планируют выполнить с декабря 2020 года, а закончить в январе следующего года. Конюхов заявил, что рассчитывает облететь Землю за 125 часов. Известно, что проект назвали «Альбатрос».Отметим, что ранее глава экспедиционного штаба Конюхова Сергей Сергеев поведал, что путешественник думает опуститься на самый низ Марианской впадины с помощью батискафа. Сооружение построят разработчики из Объединенной судостроительной корпорации. Сейчас проект остро обсуждается.