Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства «Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы
| | Летающий корабль для уничтожения астероидов создаст NASA

Летающий корабль для уничтожения астероидов создаст NASA

Сегодня, 20:43
NASA создаст летающий аппарат, главной задачей которого станет ликвидация астероидов. Корабль сможет уничтожить камень еще на подлете к Земле.

Летающий корабль для уничтожения астероидов создаст NASA

 

Летающее устройство назовут Hammer, его вес составит восемь тонн. На разработку такого масштабного проекта в NASA пошли из-за предупреждения о нашествии астероида Бенну. Ширина космического тела равна пяти сотням метров, он вращается вокруг светила со скоростью в 63 тысячи километров в секунду. В данное время объект располагается в 86 миллионах километрах от Земли довольно безопасном расстоянии от населения планеты.

Несмотря на это имеется предположение, что когда-то астероид может врезаться в Землю. Это вызовет взрыв, который эквивалентен 1,450 мегатоннам динамита, что в трижды больше, нежели все ядерные взрывы, когда-либо бывшие на планете. Катастрофы можно избежать в случае работы Hammer.
Никита Готский
Новости по теме
В NASA опасные астероиды хотят сбивать ядерными боеголовками HAMMER
В NASA опасные астероиды хотят сбивать ядерными боеголовками HAMMER

Эксперты из NASA поведали о новом плане сохранения Земли от космических тел. Принцип уничтожения основан на флоте кораблей, которые будут сбивать с курса

NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году
NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году

Специалисты американского космического агентства NASA обнародовали информацию о том, что уже в 2135 году на Земле всё живое может быть уничтожено вследствие

NASA: Огромный астероид направляется к Земле
NASA: Огромный астероид направляется к Земле

NASA предупреждает об огромном астероиде, направляющемся к Земле. По размеру он больше, чем Букингемский дворец.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости