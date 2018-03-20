Летающий корабль для уничтожения астероидов создаст NASA

NASA создаст летающий аппарат, главной задачей которого станет ликвидация астероидов. Корабль сможет уничтожить камень еще на подлете к Земле.

Никита Готский

Летающее устройство назовут Hammer, его вес составит восемь тонн. На разработку такого масштабного проекта в NASA пошли из-за предупреждения о нашествии астероида Бенну. Ширина космического тела равна пяти сотням метров, он вращается вокруг светила со скоростью в 63 тысячи километров в секунду. В данное время объект располагается в 86 миллионах километрах от Земли довольно безопасном расстоянии от населения планеты.Несмотря на это имеется предположение, что когда-то астероид может врезаться в Землю. Это вызовет взрыв, который эквивалентен 1,450 мегатоннам динамита, что в трижды больше, нежели все ядерные взрывы, когда-либо бывшие на планете. Катастрофы можно избежать в случае работы Hammer.