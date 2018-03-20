Ученые: Особенность белка нацеливаться на лекарство рассекречена

Международная группа ученых расшифровала особенность белка нервной системы. Также специалисты смогли выяснить, как вещество взаимодействует с лекарством. Это открытие поможет ученым создавать препараты, которые направят свое действие точно в цель. Также открытие позволит создавать такие лекарства, у которых будет минимум побочных эффектов.

Анна Котова

Главные процессы в клетках контролируются белками, что при болезни нарушается. Многие лекарства действуют не по назначению, а на белок, чтобы увеличить их работоспособность. Однако препараты вызывают побочные эффекты, избежать которых долгое время не удавалось. Именно поэтому ученые решили исследовать особенности серотониновых рецепторов 5-HT2c – белок, который находится в мембране клетки и получает сигналы от соседних с помощью серотонина. Для данного исследования специалисты использовали два препарата: эрготамин и ритансерин.Благодаря этим препаратам ученые получили 3D-модель белка в момент, когда он реагирует на препараты. Часть белка, с которой взаимодействует эрготамин, устроена у многих молекул одинаково, а ритансерин действует только на определенную часть, которая есть только у этого вида белков. У других белков этот участок отсутствует, поэтому побочных эффектов препарат не вызывает. Именно это открытие позволит продвинуться в борьбе со многими заболеваниями, при этом не вызывая побочных эффектов.