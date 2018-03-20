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| | В МГУ новую черную дыру назвали именем Хокинга

В МГУ новую черную дыру назвали именем Хокинга

Сегодня, 20:00
Очередная черная дыра во Вселенной получила имя недавно усопшего Стивена Хокинга. Космическое явление назвали именем физика в МГУ.

В МГУ новую черную дыру назвали именем Хокинга

 

Стивен Хокинг посвятил свою жизнь физике, он изучал черные дыры, и теперь одна из них названа в его честь. Научные сотрудники МГУ посвятили открытие одного из таких объектов ученому. В ВУЗе говорят, такое посвящение очень уместно, так как британец в немалой активность занимался изучением этой области астрономии.

Вчера отечественные эксперты увидели космический скоротечный катаклизм: одна из звезд перестала функционировать и превратилась в черную дыру. Происходящее выплеснуло гамма-лучи и сильнейшее электромагнитное излучение. Стивен Хокинг не увидел всего этого, потому как отошел в мир иной 14 марта этого года.
Никита Готский
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