В МГУ новую черную дыру назвали именем Хокинга

Очередная черная дыра во Вселенной получила имя недавно усопшего Стивена Хокинга. Космическое явление назвали именем физика в МГУ.

Никита Готский

Стивен Хокинг посвятил свою жизнь физике, он изучал черные дыры, и теперь одна из них названа в его честь. Научные сотрудники МГУ посвятили открытие одного из таких объектов ученому. В ВУЗе говорят, такое посвящение очень уместно, так как британец в немалой активность занимался изучением этой области астрономии.Вчера отечественные эксперты увидели космический скоротечный катаклизм: одна из звезд перестала функционировать и превратилась в черную дыру. Происходящее выплеснуло гамма-лучи и сильнейшее электромагнитное излучение. Стивен Хокинг не увидел всего этого, потому как отошел в мир иной 14 марта этого года.