Виртуальная реальность поможет изучать анатомию человека

Студенты, обучающиеся на медфаках, смогут более подробно изучать анатомию с помощью виртуальной реальности. Проект запущен в Школе медицины Стэнфордского университета.

Никита Готский

Виртуальная реальность даст возможность студентам познать мир анатомии в 3D и адаптировать подход к лечению под конкретное лицо. Новый механизм показали научные сотрудники университета в ходе форуме в австрийской Вене. Технология виртуальной реальности для анатомии являет собой визуализацию строения организма с «прорывным» качеством картинки.Технология поможет более эффективно изучать ткан людей на уровне, ранее недоступном без внедрения в человеческое тело. Прежние испытания механизма продемонстрировали точность в 93%. ВУо время использования VR врачи высказали уверенность в постановлении диагноза.