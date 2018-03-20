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| | Археологи: Древние майя торговали собаками

Археологи: Древние майя торговали собаками

Сегодня, 18:06
После изучения останков животных, найденных в древнем городе майя в Гватемале, археологи пришли к выводу, что эти племена торговали собаками. Также специалисты предполагают, что животных могли использовать во время ритуалов.

Археологи: Древние майя торговали собаками

 

Археологи из США изучили останки найденных животных из Гватемалы, где располагалось поселение племен майя. Как выяснилось, некоторые из найденных животных были не местными. Это позволило ученым предположить, что их привезли в Сейбаль торговцы из каких-то далеких стран.

Животных кормили согласно особому рациону и, вероятно, могли использовать во время проведения ритуалов. Ранее Теотиуакане возле пирамид Луны и Солнца находили захоронения волков, ягуаров, орлов, пум, которых всю жизнь держали взаперти и кормили мясом, в том числе и человеческим.

Поселение майя в нынешнем Сейбале предположительно было основано в 1000 году до н.э. Оно просуществовало до 300 года и, по неизвестной причине, пришло в упадок и было покинуто жителями. Люди вернулись туда в 650 году, но уже 930 покинули его во второй раз, теперь окончательно.
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