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| | Сокращение выбросов углекислого газа не сможет остановить таяние льдов

Сокращение выбросов углекислого газа не сможет остановить таяние льдов

Сегодня, 18:05
Попытки человечества снизить степень выбросов углекислого газа не остановят таяние ледников. Соответственные данные климатологов опубликованы в одном из научных изданий.

Сокращение выбросов углекислого газа не сможет остановить таяние льдов

 

Глобальное потепление воздействует на увеличение среднего уровня океана. На это сказываются тепловое расширение воды в море и таяние льда на полярных щитах. Итоги глобальных климатических перемен оказывают плохое влияние на людей, а также на природу, в целях замедления данной процедуры утвердили Рамочную конвенцию ООН, которая ограничивает наибольший показатель выброса углекислого газа.

Ученые считают, что все это не скажется на снижении уровня таяния ледников. Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что на сегодня отклонение от равновесной массы льдов составляет 36%. То есть даже при условии, что температура станет стабильной, а ледники будут устойчивыми, уровень Мирового океана все-равно продолжит повышаться.
Никита Готский
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