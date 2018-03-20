Сокращение выбросов углекислого газа не сможет остановить таяние льдов

Попытки человечества снизить степень выбросов углекислого газа не остановят таяние ледников. Соответственные данные климатологов опубликованы в одном из научных изданий.

Никита Готский

Глобальное потепление воздействует на увеличение среднего уровня океана. На это сказываются тепловое расширение воды в море и таяние льда на полярных щитах. Итоги глобальных климатических перемен оказывают плохое влияние на людей, а также на природу, в целях замедления данной процедуры утвердили Рамочную конвенцию ООН, которая ограничивает наибольший показатель выброса углекислого газа.Ученые считают, что все это не скажется на снижении уровня таяния ледников. Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что на сегодня отклонение от равновесной массы льдов составляет 36%. То есть даже при условии, что температура станет стабильной, а ледники будут устойчивыми, уровень Мирового океана все-равно продолжит повышаться.