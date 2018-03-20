Учёные рассказали, как избежать заболевания гриппом в самолёте

Группа американских учёных определила, какие группы пассажиров могут подцепить вирусное заболевание на борту авиалайнера, а какие люди могут избежать заболевания гриппом в самолёте с болеющим человеком.

Александр Вест

В своём исследовании специалисты взяли пробы микробов и воздуха в десяти авиалайнерах, совершавших рейсы длительностью 3-5 часов. Обследовав полученные образцы, американские учёные пришли к выводу, что специальная модель передвижения пассажиров по салону авиалайнера сможет помочь людям избежать заболевания вирусными респираторными заболеваниями. По результатам исследования стало понятно, что с вероятностью 80% заразиться от больного пациента могут лишь те, кто сидят в непосредственной близости рядом с ним.Все остальные пассажиры могут подхватить вирус лишь в 3% случаев. Медицинские специалисты рекомендуют отворачиваться от больного человека, когда он чихает и кашляет, если в самолёте не оказалось мест для пересадки от разносчика инфекции.