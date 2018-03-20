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| | Уфологи в 3000-летних иероглифах нашли доказательства существования инопланетян

Уфологи в 3000-летних иероглифах нашли доказательства существования инопланетян

Сегодня, 16:41
Уфологи на территории Египта обнаружили загадочные иероглифы, которым более 3000 лет. С помощью данной находки специалисты смогут доказать миру о факте существования инопланетян.

Уфологи в 3000-летних иероглифах нашли доказательства существования инопланетян

 

Уфологи в знаменитом египетском храме в Абидосе Сети I обнаружили на 3000-летних иероглифах загадочные изображения, которые очень напоминают современные вертолеты, самолеты и футуристические НЛО среди обычных символов насекомых и змей. Теоретики заговора во главе с уфологом Стивом Мером утверждают, что данные иероглифы свидетельствуют о том, что древние египтяне ещё три тысячи лет назад выходили на контакт с пришельцами.

 

По словам Стива Мера, именно инопланетяне впервые показали людям летательные аппараты по типу самолетов и вертолетов, которые египтяне отобразили на своих иероглифах. Утверждения уфолога подтверждают теорию, что построить пирамиды египтянам помогали именно инопланетные расы.
Светлана Славянская
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