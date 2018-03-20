Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле

Специалисты сообщили, что к Земле на большой скорости приближается астероид 2018 FB, который был замечен еще 16 марта. Размеры данного космического объекта сопоставимы с размером футбольного поля.

Анна Котова

Согласно научным данным, астероид 2018 FB приблизится к нашей планете на самое близкое расстояние за все время с 29 по 30 марта. Размеры объекта поразили экспертов своей величиной. Отметим, что 2018 FB подлетит к Земле на расстояние в 1,8 млн километров, а скорость его составит примерно 8 метров в секунду. Ученые уверены, что космический объект не представляет угрозы планете. Специалисты намерены продолжить изучать астероид. На сегодняшний день известно, что объекту на один оборот вокруг звезды требуется примерно три года, остальные данные пока не известны.До этого американские астрономы заявили, что угрозу Земле принесет астероид, который приблизится к планете в 2135 году. По мнению специалистов, именно этот объект и станет причиной гибели человечества.