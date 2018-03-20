Назван лауреат крупнейшей премии в области математики

Лауреатом Абелевской премии, одной из наиболее престижных в области математики, стал канадский математик Роберт Ленглендс. Соответствующее решение Международного математического союза и Европейского математического общества появилось на официальном сайте премии.

Николай Офицеров

Награду Ленглендсу вручили за «прозорливую программу», которая связывает теорию представлений в теории чисел. Программа ученого, как отметили на официальном сайте премии, предлагает значительно более глубокую связь между двумя областями: гармоническим анализом и теорией чисел, несмотря на то, что ранее их ошибочно считали несвязанными.Родился Ленгленд в Британской Колумбии, город Нью-Вестминстер, в 1936 году. После окончил университет Британской Колумбии со степенью магистра в 1958 году. Докторскую диссертацию он защищал в Йельском университете в 1960 году. Ленглендс в настоящее время является профессором Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси (США).Премия будет вручена в Осло 22 мая 2018 года. Размер награды составляет 715 тысяч долларов. Наряду с Крафордовской и Филдсовской, данная премия считается одной из самых престижных в области математики и вручается ежегодно, начиная с 2003 года.