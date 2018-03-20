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| | Назван лауреат крупнейшей премии в области математики

Назван лауреат крупнейшей премии в области математики

Сегодня, 16:59
Лауреатом Абелевской премии, одной из наиболее престижных в области математики, стал канадский математик Роберт Ленглендс. Соответствующее решение Международного математического союза и Европейского математического общества появилось на официальном сайте премии.

Назван лауреат крупнейшей премии в области математики

 

Награду Ленглендсу вручили за «прозорливую программу», которая связывает теорию представлений в теории чисел. Программа ученого, как отметили на официальном сайте премии, предлагает значительно более глубокую связь между двумя областями: гармоническим анализом и теорией чисел, несмотря на то, что ранее их ошибочно считали несвязанными.

Родился Ленгленд в Британской Колумбии, город Нью-Вестминстер, в 1936 году. После окончил университет Британской Колумбии со степенью магистра в 1958 году. Докторскую диссертацию он защищал в Йельском университете в 1960 году. Ленглендс в настоящее время является профессором Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси (США).

Премия будет вручена в Осло 22 мая 2018 года. Размер награды составляет 715 тысяч долларов. Наряду с Крафордовской и Филдсовской, данная премия считается одной из самых престижных в области математики и вручается ежегодно, начиная с 2003 года.
Николай Офицеров
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