Росатом представил устройство по считыванию желаний человека

Сотрудники Росатома рассказали о том, что создали комплекс, который способен регистрировать ряд сверхслабых биомагнитных полей и выявлять в мозгу человека особый «центр желаний». Работа комплекса осуществляется на основе метода сверхпроводящей магнитометрии и неинвазивно регистрирует магнитные поля.

Николай Офицеров

Создатели комплекса твердо уверены в том, что данная разработка способна дать возможность по выявлению центров желаний или даже управлять ими. Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются устройством со сложным названием магнитоэнцефалограф.Биомагнитные поля, которые излучает головной мозг, в несколько миллионов раз слабее магнитного поля Земли, а потому зарегистрировать их можно исключительно с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, которые обладают достаточной чувствительностью для того, чтобы регистрировать малые магнитные поля.В результате проведения магнитоэнцефалографии ученые получают доступ к большим массивам данных, которые несут информацию о процессах, что происходят в головном мозге. В ходе обработки этих данных перед исследователем ставится обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга.