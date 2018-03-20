Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы Мать Собчак назвала Сталина нацистом Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры
| | Росатом представил устройство по считыванию желаний человека

Росатом представил устройство по считыванию желаний человека

Сегодня, 16:37
Сотрудники Росатома рассказали о том, что создали комплекс, который способен регистрировать ряд сверхслабых биомагнитных полей и выявлять в мозгу человека особый «центр желаний». Работа комплекса осуществляется на основе метода сверхпроводящей магнитометрии и неинвазивно регистрирует магнитные поля.

Росатом представил устройство по считыванию желаний человека

 

Создатели комплекса твердо уверены в том, что данная разработка способна дать возможность по выявлению центров желаний или даже управлять ими. Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются устройством со сложным названием магнитоэнцефалограф.

Биомагнитные поля, которые излучает головной мозг, в несколько миллионов раз слабее магнитного поля Земли, а потому зарегистрировать их можно исключительно с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, которые обладают достаточной чувствительностью для того, чтобы регистрировать малые магнитные поля.

В результате проведения магнитоэнцефалографии ученые получают доступ к большим массивам данных, которые несут информацию о процессах, что происходят в головном мозге. В ходе обработки этих данных перед исследователем ставится обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга.
Николай Офицеров
Новости по теме
Ионосфера Марса включает в себя коровые магнитные поля - ученые
Ионосфера Марса включает в себя коровые магнитные поля - ученые

Ионосфера Марса включает в себя коровые магнитные поля, о чем информируют специалисты отдела исследований NASA. Они сообщили, что атмосфера Красной планеты

Ученые: Собаки и приматы видят магнитные поля
Ученые: Собаки и приматы видят магнитные поля

Ученые из Института Макса Планка обнаружили у собак и приматов способность видеть магнитные поля. Необходимые для этого молекулы-магниторецепторы биологи

Ученые изучают магнитные поля астероидов
Ученые изучают магнитные поля астероидов

Ученые изучают магнитные поля астероидов. Проведя соответствующие исследования, специалисты пришли к выводу, что крупные поля наших космических гостей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости