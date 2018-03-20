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| | Диетологи: Отказ от мяса несёт пользу для организма

Диетологи: Отказ от мяса несёт пользу для организма

Сегодня, 16:14
Сегодня во всём мире множество приверженцев вегетарианства празднуют Международный день без мяса. По случаю такого знаменательного события, профессиональный врач-диетолог раскрыла полезные свойства перехода на рацион, не содержащий мяса убитых животных.

Диетологи: Отказ от мяса несёт пользу для организма

 

Галина Ильенко, являющаяся врачом-диетологом высшей категории, рассказала о том, что отказ от мяса может пройти не так болезненно, как все это представляют. По словам специалиста, люди не потеряют полезные аминокислоты, содержащиеся в мясе, если вместо него в рацион включить рыбу, также богатую на содержание подобных компонентов. Также различные морепродукты станут отличной заменой мясу, от которого следует на один день отказаться, следуя традициям Международного дня без мяса, ежегодно отмечаемого 20 марта.

Также Ильенко заметила, что при полном отказе от мяса взрослым людям для поддержания своего здоровья необходимо замещать потерю белка за счёт продуктов растительного происхождения. Однако, по словам эксперта, равноценного замена утраченных полезных компонентов добиться всё же не удастся.
Александр Вест
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