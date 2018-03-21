Ученые: Термиты определяют свою королеву по запаху

Биологи смогли определить, что слепые термиты «видят» свою королеву благодаря особому запаху феромона. Данный феромон называется генэйкозан.

Биологи из США впервые в колонии термитов смогли выделить особый феромон, благодаря которому эти насекомые воспринимают свою королеву. Желтоногие термиты являются практически слепыми, поэтому идентификация окружающей среды по запаху – единственное решение проблемы безопасности. Таким образом, запах колонии подсказывает этим насекомым, что они в безопасности, а запах королевы говорит о том, что с ней все хорошо, а следовательно, и в колонии все в порядке.Найденный феромон является насыщенным углеводором и называется генэйкозан. Его нашли в составе экзоскелета королевы колонии, но не у рабочих термитов. Во время эксперимента биологи смазали искусственный манекен насекомого данным феромоном и термиты восприняли манекен за свою королеву. Тот же эффект наблюдался относительно «кукол», которых смачивали запахом колонии.