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| | Ученые изобрели кепку, которая обманывает систему распознавания лиц

Ученые изобрели кепку, которая обманывает систему распознавания лиц

Сегодня, 15:12
Ученые из Китая и США смогли создать кепку, способную обманывать системы распознавания лиц. Проделывает эту хитрость головной убор с помощью инфракрасных датчиков.

Ученые изобрели кепку, которая обманывает систему распознавания лиц

 

Человек не видит инфракрасный свет без специального оборудования, но большая часть камер чувствительны к такому излучению. Исследователи поместили на козырек кепки маленькие светодиоды, которые проецируют на лицо человека инфракрасный свет. Это позволяет не только спрятать личность человека, но и выдать его за кого-то другого, например, за музыканта Моби.

С помощью нейросети, интерпретирующей статическое изображение лица и направляющей инфракрасный свет на него, ученые смогли заставить систему поверить, что перед ней находится другой человек. Во время эксперимента в 70% случаях система ошибалась.

С другой стороны, наблюдения с помощью камер и систем распознавания лиц станут ненадежными. Ведь с помощью кепки, батареек и лампочек можно заставить компьютер думать, что на видео есть человек, которого не было на момент съемок.
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