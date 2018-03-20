Ученые изобрели кепку, которая обманывает систему распознавания лиц

Ученые из Китая и США смогли создать кепку, способную обманывать системы распознавания лиц. Проделывает эту хитрость головной убор с помощью инфракрасных датчиков.

Человек не видит инфракрасный свет без специального оборудования, но большая часть камер чувствительны к такому излучению. Исследователи поместили на козырек кепки маленькие светодиоды, которые проецируют на лицо человека инфракрасный свет. Это позволяет не только спрятать личность человека, но и выдать его за кого-то другого, например, за музыканта Моби.С помощью нейросети, интерпретирующей статическое изображение лица и направляющей инфракрасный свет на него, ученые смогли заставить систему поверить, что перед ней находится другой человек. Во время эксперимента в 70% случаях система ошибалась.С другой стороны, наблюдения с помощью камер и систем распознавания лиц станут ненадежными. Ведь с помощью кепки, батареек и лампочек можно заставить компьютер думать, что на видео есть человек, которого не было на момент съемок.