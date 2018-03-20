Перед урожайным годом самцы белок убивают чужих детенышей

Многие знают, что самцы североамериканских красных белок могут предсказать урожайный год. Перед сбором большого урожая самцы убивают детенышей своих конкурентов.

Анна Котова

В одном специализированном научном журнале ученые из США разместили свои наблюдения за жизнью североамериканских белок. Эксперты уверенны, что самцы данного вида животных могут похвастаться даром предсказывания большого урожая. Дело в том, что в такой год самки могут привести второй помет. Для того, чтобы потомству хватило пищи, самцы убивают детенышей своих конкурентов. Отметим, что такое поведение у животных называется инфантицид. Исследование показало, что самки также предсказывают плодородный год на шишки, что дает возможность белкам привести еще одно потомство.Сейчас специалисты пытаются разгадать такую особенность у белок, которая позволяет определить, что год будет урожайным. На данный момент получилось выяснить только то, что это связано с гормональным фоном самок. Напоминаем, что наблюдение за животными длится уже 12 лет.