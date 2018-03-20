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| | Ученые: Смартфоны способны улучшить психическое здоровье человека

Ученые: Смартфоны способны улучшить психическое здоровье человека

Сегодня, 14:42
Исследователи из Университета Манчестера, которые занимаются лечением раннего психоза, разработали уникальное приложение для смартфонов, которое способно значительно улучшить психическое здоровье человека. Результаты исследований были опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin.

Ученые: Смартфоны способны улучшить психическое здоровье человека

 

Доктор Сандра Буччи из Манчестера провел исследование, которое показало, что людям с ранним психозом нравилось использовать приложение Actissist. Более того, приложение помогло пациентам победить серьезные проблемы в психическом здоровье. Приложение нацелено на решение проблем, с которыми часто сталкиваются люди с ранним психозом.

При использовании приложения пациентам предлагается выбрать аспект своего психического здоровья, над которым они хотели бы работать. Люди получают сообщения и подсказки, которые предлагают способы справиться с любыми переживаниями, которые они идентифицируют как тревожные. Доктор Буччи сказала, что приложение является безопасным для использования и эффективным для людей с проблемами с психикой.
Светлана Славянская
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