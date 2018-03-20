Ученые: Смартфоны способны улучшить психическое здоровье человека

Исследователи из Университета Манчестера, которые занимаются лечением раннего психоза, разработали уникальное приложение для смартфонов, которое способно значительно улучшить психическое здоровье человека. Результаты исследований были опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin.

Светлана Славянская

Доктор Сандра Буччи из Манчестера провел исследование, которое показало, что людям с ранним психозом нравилось использовать приложение Actissist. Более того, приложение помогло пациентам победить серьезные проблемы в психическом здоровье. Приложение нацелено на решение проблем, с которыми часто сталкиваются люди с ранним психозом.При использовании приложения пациентам предлагается выбрать аспект своего психического здоровья, над которым они хотели бы работать. Люди получают сообщения и подсказки, которые предлагают способы справиться с любыми переживаниями, которые они идентифицируют как тревожные. Доктор Буччи сказала, что приложение является безопасным для использования и эффективным для людей с проблемами с психикой.