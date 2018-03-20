Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы Мать Собчак назвала Сталина нацистом Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры
| | Ученые из США обнаружили две новые экзопланеты

Ученые из США обнаружили две новые экзопланеты

Сегодня, 14:18
Благодаря обстоятельству того, что недавно NASA решили продлить миссию Кеплер, которая также известна, как K2, группа астрономов во главе с Лян Юй из Массачусетского технологического института смогла идентифицировать сразу две новые экзопланеты, которые представляют собой газовые гиганты.

Ученые из США обнаружили две новые экзопланеты

 

Пока что ученые ограничились традиционными маркерами-именами для недавно обнаруженных небесных объектов HD 89345b и HD 286123b. Специалисты утверждают, что планеты представляют собой теплые, низкоплотные планеты, которые кружат вокруг единственной яркой звезды.

Учитывая факт того, что вновь обнаруженные экзопланеты имеют возраст от пяти до семи миллиардов лет, а также имеют орбитальные периоды более 10 суток, исследователи пришли к выводу, что эти планеты могут быть перспективными кандидатами для дальнейшего изучения того, насколько плавно (или, напротив, резко) протекает эволюция газовых планет. Немаловажным аспектом в исследовательском процессе является также миграция и процесс повторной инфляции, которые ученые намерены изучить максимально детально.
Николай Офицеров
Новости по теме
14 декабря NASA расскажет про обнаруженные новые экзопланеты
14 декабря NASA расскажет про обнаруженные новые экзопланеты

14 декабря NASA расскажет журналистам про обнаруженные новые экзопланеты, которые открыл телескоп «Кеплер», как сообщает издание VistaNews.

Ученые обнаружили новые экзопланеты на просторах космоса
Ученые обнаружили новые экзопланеты на просторах космоса

Группа астрономов из Католического университета в Чили выявила четыре новых небесных тела, размер каждого из которых соизмерим с размерами Юпитера. Новые

Ученые: Экзопланеты могут быть не пригодны для жизни
Ученые: Экзопланеты могут быть не пригодны для жизни

Ученые считают, что экзопланеты, которые недавно были найдены NASA, могут быть не пригодны для жизни. Такие утверждения астронавтов опубликованы издании

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости