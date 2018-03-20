Ученые из США обнаружили две новые экзопланеты

Благодаря обстоятельству того, что недавно NASA решили продлить миссию Кеплер, которая также известна, как K2, группа астрономов во главе с Лян Юй из Массачусетского технологического института смогла идентифицировать сразу две новые экзопланеты, которые представляют собой газовые гиганты.

Николай Офицеров

Пока что ученые ограничились традиционными маркерами-именами для недавно обнаруженных небесных объектов HD 89345b и HD 286123b. Специалисты утверждают, что планеты представляют собой теплые, низкоплотные планеты, которые кружат вокруг единственной яркой звезды.Учитывая факт того, что вновь обнаруженные экзопланеты имеют возраст от пяти до семи миллиардов лет, а также имеют орбитальные периоды более 10 суток, исследователи пришли к выводу, что эти планеты могут быть перспективными кандидатами для дальнейшего изучения того, насколько плавно (или, напротив, резко) протекает эволюция газовых планет. Немаловажным аспектом в исследовательском процессе является также миграция и процесс повторной инфляции, которые ученые намерены изучить максимально детально.