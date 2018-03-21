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| | В NASA установили причину аварии в 2015 году ракеты Илона Маска Falcon 9

В NASA установили причину аварии в 2015 году ракеты Илона Маска Falcon 9

Сегодня, 01:30
Специалисты NASA провели расследование аварии первой ракеты Илона Маска Falcon 9 и установили причины взрыва во время запуска.

В NASA установили причину аварии в 2015 году ракеты Илона Маска Falcon 9

 

Экспертами было установлено, что взрыв ракеты связан с конструкционной ошибкой – неправильный выбор марки стали. Как выяснилось, бак высокого давления оторвался и пробил кислородный бак, в результате чего и произошел взрыв. Компания SpaceX провела собственное расследование и сообщила, что распорка, с помощью которой крепился бак, была с дефектом. Однако NASA указали на неправильную установку этой детали или повреждение ее во время изготовления. К тому же шток изготовили не из особой прочной нержавеющей стали, которую используют в аэрокосмической отрасли. Именно эта ошибка разработчиков стала явной причиной аварии.

Авария Falcon 9 случилась через две минуты и 19 секунд после запуска 28 июня в 2015 году. Это серьезно повлияло на репутацию компании SpaceX. Ущерб корпорации был существенным и составил 260 млн долларов.
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