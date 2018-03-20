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| | Виагра способствует снижению риска развития рака

Виагра способствует снижению риска развития рака

Сегодня, 22:40
Принимая ежедневно незначительные дозы виагры, можно снизить вероятность развития колоректального рака. Так считают американские медики.

Виагра способствует снижению риска развития рака

 

Эксперты из США провели опыт на грызунах, генетически предрасположенных к появлению опухолей. Им подмешивали медицинский препарат в питьевую жидкость. Ученые говорят, что виагра сокращает в два раза численность полипов в организме. Скопления этих клеток могут привести к развитию зловредной опухоли. В ближайшее время специалисты хотят провести новое тестирование препарата в качестве профилактического средства от других видов рака.

Виагра расслабляет гладкие мышцы вокруг кровеносных сосудов, улучшая их наполнение кровью. Данная опция помогает при эректильной дисфункции и при легочной гипертензии. Лекарство также позитивно воздействует на устранение аномальных клеток. До этого врачи заявили,что 4-часовой просмотр ТВ влияет на развитие рака кишечника.
Никита Готский
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