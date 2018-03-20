Виагра способствует снижению риска развития рака

Принимая ежедневно незначительные дозы виагры, можно снизить вероятность развития колоректального рака. Так считают американские медики.

Никита Готский

Эксперты из США провели опыт на грызунах, генетически предрасположенных к появлению опухолей. Им подмешивали медицинский препарат в питьевую жидкость. Ученые говорят, что виагра сокращает в два раза численность полипов в организме. Скопления этих клеток могут привести к развитию зловредной опухоли. В ближайшее время специалисты хотят провести новое тестирование препарата в качестве профилактического средства от других видов рака.Виагра расслабляет гладкие мышцы вокруг кровеносных сосудов, улучшая их наполнение кровью. Данная опция помогает при эректильной дисфункции и при легочной гипертензии. Лекарство также позитивно воздействует на устранение аномальных клеток. До этого врачи заявили,что 4-часовой просмотр ТВ влияет на развитие рака кишечника.