Ученые рассказали о происхождении астероида Оумуамуа

Специалисты университета Торонто обнародовали новое исследование, посвященное загадочному небесному телу Оумуамуа. Ученых удивил сам факт появления астероида, ранее они предполагали, что первой из-за пределов Солнечной системы, скорее всего, прилетит комета. Необычно и то, что Оумуамуа имеет сигарообразную форму – это сделало его похожим на корабль пришельцев. Ученым из университета Торонто удалось установить, что «родиной» необычного астероида может быть только система с горячей массивной звездой, в которой существует множество твердых каменистых тел.
Ученые предполагают, что «инопланетный астероид» прилетел из системы двойных звезд.