Ученые рассказали о происхождении астероида Оумуамуа

Осенью прошедшего года астрономы впервые заметили «корабль пришельцев» - необычный астероид. Тогда ученым удалось выяснить, что объект прилетел из-за пределов Солнечной системы, теперь эксперты установили предполагаемую «родину» астероида Оумуамуа.

Виктория Озерова

Специалисты университета Торонто обнародовали новое исследование, посвященное загадочному небесному телу Оумуамуа. Ученых удивил сам факт появления астероида, ранее они предполагали, что первой из-за пределов Солнечной системы, скорее всего, прилетит комета. Необычно и то, что Оумуамуа имеет сигарообразную форму – это сделало его похожим на корабль пришельцев. Ученым из университета Торонто удалось установить, что «родиной» необычного астероида может быть только система с горячей массивной звездой, в которой существует множество твердых каменистых тел.Ученые предполагают, что «инопланетный астероид» прилетел из системы двойных звезд.