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| | Ученые рассказали о происхождении астероида Оумуамуа

Ученые рассказали о происхождении астероида Оумуамуа

Сегодня, 12:57
Осенью прошедшего года астрономы впервые заметили «корабль пришельцев» - необычный астероид. Тогда ученым удалось выяснить, что объект прилетел из-за пределов Солнечной системы, теперь эксперты установили предполагаемую «родину» астероида Оумуамуа.

Ученые рассказали о происхождении астероида Оумуамуа

 

Специалисты университета Торонто обнародовали новое исследование, посвященное загадочному небесному телу Оумуамуа. Ученых удивил сам факт появления астероида, ранее они предполагали, что первой из-за пределов Солнечной системы, скорее всего, прилетит комета. Необычно и то, что Оумуамуа имеет сигарообразную форму – это сделало его похожим на корабль пришельцев. Ученым из университета Торонто удалось установить, что «родиной» необычного астероида может быть только система с горячей массивной звездой, в которой существует множество твердых каменистых тел.

Ученые предполагают, что «инопланетный астероид» прилетел из системы двойных звезд.
Виктория Озерова
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