Ученые: Черви испытывают страх и тревогу, как и человек

Ученые калифорнийского Института Солка пришли к выводу, что черви C. Elegans могут чувствовать страх и тревогу подобно человеку.

Цель десятилетних исследований ученых Калифорнии - информация о сигналах мозга, вызывающих нехорошие чувства, а также производство высокоэффективных лекарств от данной болезни. По словам экспертов, нервная система червей Caenorhabditis elegans включает в себя более 300 нейронов. При встрече с главным недругом Pristionchus pacificus нематода C. Elegans испытывает страх из-за выделяемой врагом субстанции.В ходе исследований ученые положили нематоду на полчаса в жидкость с сульфолипидами. В составе, и даже через определенное время, C. Elegans не занимался откладыванием яиц. Ученые объясняют это тревожным состоянием. Нематода стала вести себя спокойнее после того, как ее погрузили в раствор с психоактивным веществом, используемым для лечения людей. Нейробиологи утверждают, что до этого момента не подозревали о том, что черви могут испытывать чувства тревоги, как млекопитающие. Исследователи пришли к выводу, что страх и тревожность возникли намного раньше, нежели полагали до этого. Выяснив, на какие именно химикаты реагируют черви, ученые смогут разработать новые виды нетоксичных пестицидов.