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| | Венера над Землёй: Жители США смогли первыми увидеть редкое явление

Венера над Землёй: Жители США смогли первыми увидеть редкое явление

Сегодня, 12:01
Американские специалисты и опытные метеорологи проинформировали, что в США люди уже смогли понаблюдать за необычным явлением, когда в небе видна Венера. Об этом сообщает новостной портал VistaNews.

Венера над Землёй: Жители США смогли первыми увидеть редкое явление

 

Эксперты Боб Бонадукер и Даниэль М. Сореф рассказали, что американские жители первыми смогли видеть редкое природное явление, когда Венеру максимально четко видно с Земли. Сообщается, что больше всего посчастливилось именно жителям города Милуоки, который расположен на севере США и является административным центром одноимённого округа в штате Висконсин.

Метеоролог Бен Херцог из Салливана рассказал, что иногда бывает трудно увидеть планеты так близко к закату, но во время весеннего равноденствия человечеству выпадает такой шанс.
Светлана Славянская
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