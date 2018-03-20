Венера над Землёй: Жители США смогли первыми увидеть редкое явление

Американские специалисты и опытные метеорологи проинформировали, что в США люди уже смогли понаблюдать за необычным явлением, когда в небе видна Венера. Об этом сообщает новостной портал VistaNews.

Светлана Славянская

Эксперты Боб Бонадукер и Даниэль М. Сореф рассказали, что американские жители первыми смогли видеть редкое природное явление, когда Венеру максимально четко видно с Земли. Сообщается, что больше всего посчастливилось именно жителям города Милуоки, который расположен на севере США и является административным центром одноимённого округа в штате Висконсин.Метеоролог Бен Херцог из Салливана рассказал, что иногда бывает трудно увидеть планеты так близко к закату, но во время весеннего равноденствия человечеству выпадает такой шанс.