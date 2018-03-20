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| | Доказательство НЛО: В Сеть попали уникальные кадры погони НЛО за реактивным самолётом

Доказательство НЛО: В Сеть попали уникальные кадры погони НЛО за реактивным самолётом

Сегодня, 11:16
Американцы обнаружили новое неоспоримое доказательство существования НЛО. На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором видно, как НЛО гонится за реактивным самолётом.

Доказательство НЛО: В Сеть попали уникальные кадры погони НЛО за реактивным самолётом

 

В небольшом штате Нью-Гэмпшир в регионе Новая Англия на северо-востоке США очевидцам удалось зафиксировать в небе уникальную погоню инопланетного летящего объекта за реактивным самолётом. Видео было снято в 7 часов утра. Очевидцы заявили, что вышли на улицу посмотреть, как тренируются военные летчики, которые часто пролетали над данной территорией. Однако неожиданно за самолетом погнался неопознанный объект, который не был похож на самолет или вертолет.


Примечательно, что воздушный след в небе оставался только от реактивного самолёта, когда он НЛО следов не было. Американские уфологи заявили, что данное видео может стать лучшим доказательством того, что гуманоиды все-таки существуют.
Светлана Славянская
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