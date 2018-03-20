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| | Ученые назвали 5 интересных фактов о неверности

Ученые назвали 5 интересных фактов о неверности

Сегодня, 09:15
Американские ученые назвали самые интересные факты о неверности. В ТОП-5 попали как сексуальные фантазии, так и сердечные приступы, которые могут говорить о неверности одного из супругов.

Ученые назвали 5 интересных фактов о неверности

 

Исследования показали, что когда люди в моногамных отношениях обманывают, большинство из них не используют презервативы во время секса. Таким образом, обман партнёра может привести к распространению венерических заболеваний. Также ученые считают, что чем больше женщина симулирует оргазм со своим партнером, тем более вероятно, что она может изменить ему. Третий факт - исследование ученых показало, что большинство людей, который признали свою неверность, говорили, что они это делали не один раз.

Четвертый факт - почти все мужчины (98%) и подавляющее большинство женщин (80%) сообщали о том, что, время от времени фантазировали о другом партнере. Последний факт - риск сердечного приступа во время секса очень низкий, однако исследования показали, что, когда сердечные приступы случаются во время секса, они чаще происходят у мужчин, которые изменяют своим супругам.
Светлана Славянская
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