Ученые назвали 5 причин, почему утренний секс всегда лучше обычного

Некоторые люди считают, что лучше всего заниматься сексом только ночью. Однако с этим в корне не согласны сексологи, которые настоятельно рекомендуют заниматься сексом именно по утрам.

Светлана Славянская

Сексологи утверждают, что секс по утрам имеет массу физических и эмоциональных преимуществ. В первую очередь это лучшая альтернатива утренней тренировке. Ученые подтверждают, что час секса сжигает почти столько же калорий, сколько 30-минутный пробег. Вторая причина это то, что партнеры в постели уже находятся обнаженными. Это делает процесс более быстрым, что является очень важным для утра по будням. Третья причина – утренний секс можно перенести в душ и сделать два дела одновременно.Очень часто после рабочего дня секс превращается в рутину и не всегда уставшие партнеры готовы на ласки. Сексологи рекомендуют, чтобы не чувствовать себя виноватым, перенести секс на утро. И последняя причина - согласно исследованиям, утренний секс может усилить иммунную систему, повышая уровень IgA, антитела, которое защищает от инфекции.