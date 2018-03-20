Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Ученые назвали 5 причин, почему утренний секс всегда лучше обычного

Ученые назвали 5 причин, почему утренний секс всегда лучше обычного

Сегодня, 08:57
Некоторые люди считают, что лучше всего заниматься сексом только ночью. Однако с этим в корне не согласны сексологи, которые настоятельно рекомендуют заниматься сексом именно по утрам.

Ученые назвали 5 причин, почему утренний секс всегда лучше обычного

 

Сексологи утверждают, что секс по утрам имеет массу физических и эмоциональных преимуществ. В первую очередь это лучшая альтернатива утренней тренировке. Ученые подтверждают, что час секса сжигает почти столько же калорий, сколько 30-минутный пробег. Вторая причина это то, что партнеры в постели уже находятся обнаженными. Это делает процесс более быстрым, что является очень важным для утра по будням. Третья причина – утренний секс можно перенести в душ и сделать два дела одновременно.

Очень часто после рабочего дня секс превращается в рутину и не всегда уставшие партнеры готовы на ласки. Сексологи рекомендуют, чтобы не чувствовать себя виноватым, перенести секс на утро. И последняя причина - согласно исследованиям, утренний секс может усилить иммунную систему, повышая уровень IgA, антитела, которое защищает от инфекции.
Светлана Славянская
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