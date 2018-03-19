IBM назвала технологии, которые изменят жизнь людей в ближайшие пять лет

IBM перечислила те технологии, которые способны изменить нашу жизнь в ближайшие пять лет. Среди них независимый искусственный интеллект, блокчейн, квантовые вычисления и роботы-микроскопы.

Специалисты компании IBM представили список тех технологий, развитие которых способно изменить жизнь человечества в следующие пять лет. Такими технологиями можно считать квантовые вычисления, роботов-микроскопов, независимый искусственный разум и блокчейн.Если будут совершенствоваться технологии производства микроскопирующих нано-роботов, которые при помощи искусственного интеллекта будут отлеживать состояние мирового океана, то можно будет контролировать уровень загрязнения воды. В том случае, если удастся создать в достаточной мере непредвзятый искусственный интеллект, то это позволит усовершенствовать большое количество современных технологий.Развитие системы блокчейн позволит скрывать данные пользователей в еще более сложных структурах, а, следовательно, сможет обеспечить большую конфиденциальность. Немаловажным элементом будущего могут стать и квантовые вычисления – в скором времени эта область знаний станет обязательной к изучению для всех, кто связан с работой на вычислительной технике.