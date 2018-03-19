Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | Физики: Сверпроводник на базе арсенида железа неожиданно оказался пьезомагнетиком

Физики: Сверпроводник на базе арсенида железа неожиданно оказался пьезомагнетиком

Сегодня, 22:50
Физики провели исследование и выяснили, в сверхпроводниках нагретых больше лимитированной температуры, образуется пьезомагнитная фаза, в ней свойства кристалла трансформируются при растяжении.

Физики: Сверпроводник на базе арсенида железа неожиданно оказался пьезомагнетиком

 

Сейчас ученые не могут логически объяснит наблюдаемое явление. Они не способны доказать причину увиденного даже теоретически. Информация об исследовании появилась в специализированном издании Nature Communication. При взаимодействии электронных спинов и орбиталей для сверхпроводников типичны пестрые фазовые диаграммы. Внешние условия влияют на части кристаллов, обладающие разными физическими свойствами. Физики из США и Германии заметили пьезомагнитную фазу у сверхпроводников. Она меняет свою структуру под воздействием механических напряжений.

Данное явление нетипично и физики никогда не замечали его в материалах на базе железа. В ходе эксперимента специалисты обнаружили интересную особенность, недоступную их пониманию. Во время смешивания арсенида железа и бария образуется сверхпроводник, если кристаллическую основу последнего компонента заменить на калий. Альтернативой является использование вместо железа кобальта. По словам ученых, проведенный эксперимент доказал зависимость сверхпроводимости от типов взаимодействия и помогает изучить свойства материалов.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые-физики создали кристалл разлома симетрии времени
Ученые-физики создали кристалл разлома симетрии времени

Ученые-физики смогли создать кристалл времени. Необычное физическое образование, открытое физиком Франком Вилчеком, доказывает то, что в структуре кристалла

Физики МГУ узнали важные параметры характеристик сверхпроводников
Физики МГУ узнали важные параметры характеристик сверхпроводников

Результаты совместной работы физиков из МГУ, а также украинских и немецких специалистов, дали возможность разработки нового, максимально оптимального метода

Физики обнаружили в графене новые свойства сверхпроводимости
Физики обнаружили в графене новые свойства сверхпроводимости

Физики из Массачуссетского технологического института нашли совершенно новый способ показать сверхпроводящую силу графена. Оказалось, что этот "чудо-материал"

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости