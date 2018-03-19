Физики: Сверпроводник на базе арсенида железа неожиданно оказался пьезомагнетиком

Физики провели исследование и выяснили, в сверхпроводниках нагретых больше лимитированной температуры, образуется пьезомагнитная фаза, в ней свойства кристалла трансформируются при растяжении.

Домбровский Сергей

Сейчас ученые не могут логически объяснит наблюдаемое явление. Они не способны доказать причину увиденного даже теоретически. Информация об исследовании появилась в специализированном издании Nature Communication. При взаимодействии электронных спинов и орбиталей для сверхпроводников типичны пестрые фазовые диаграммы. Внешние условия влияют на части кристаллов, обладающие разными физическими свойствами. Физики из США и Германии заметили пьезомагнитную фазу у сверхпроводников. Она меняет свою структуру под воздействием механических напряжений.Данное явление нетипично и физики никогда не замечали его в материалах на базе железа. В ходе эксперимента специалисты обнаружили интересную особенность, недоступную их пониманию. Во время смешивания арсенида железа и бария образуется сверхпроводник, если кристаллическую основу последнего компонента заменить на калий. Альтернативой является использование вместо железа кобальта. По словам ученых, проведенный эксперимент доказал зависимость сверхпроводимости от типов взаимодействия и помогает изучить свойства материалов.