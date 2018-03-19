Ученые рассказали, когда на Марсе возникли океаны

Планетологи опровергли гипотезу геологов о возрасте океанов на Марсе. Специалисты считают, что водоемы появились на поверхности Красной планеты на 300 миллионов лет, чем считалось ранее.

Виктория Озерова

В последние годы Марс привлекает все больше внимания ученых. Специалисты нашли доказательства того, что в древние времена на Красной планете существовали целые океаны. Недавние наблюдение показали, что на заре существования на Марсе было столько воды, что она могла бы полностью покрыть планету, но куда она делась науке пока неизвестно. Геологи в результате исследования структуры береговой линии предположили, что океаны на Марсе возникли 3,7 миллиарда лет назад. Планетологи из Университета Калифорнии заявили, что на самом деле вода на планете появилась 4 миллиарда лет назад.Появление водоемов на Марсе связывают с платом Форсиды. Планетологи предполагают, что с его разрастанием количество воды на Красной планете стало уменьшаться.