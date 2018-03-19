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| | Ученые назвали неизвестную доныне опасность алкоголя

Ученые назвали неизвестную доныне опасность алкоголя

Сегодня, 19:56
Помимо стандартных проблем, возникающих в результате регулярного употребления спиртных напитков, обозначилась новая. Немецкие ученые из Мюнхенского университета выявили, алкоголь учащает сердцебиение, а это в итоге может привести к аритмии.

Ученые назвали неизвестную доныне опасность алкоголя

 

Специалисты из Германии провели исследование, в котором участвовали более 3 тысяч 35-летних мужчин и женщин. Испытуемые рассказали о своих вредных привычках, образе жизни, рационе, это позволило сделать выводы относительно их склонности к тем или иным заболеваниям. В результате опроса выяснилось, любители спиртного имеют учащенный пульс. По словам медиков, ускоренное сердцебиение является одной из основных причин развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Результаты данного исследования подлежат более тщательной проверке. В будущем ученые намерены провести подобные эксперименты неоднократно, дабы приблизиться к истине. Сейчас эксперты могут сказать только одно, существует корреляция между употреблением алкоголя и учащенным сердцебиением.
Домбровский Сергей
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