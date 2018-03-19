Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | Найдена последняя научная работа Стивена Хокинга

Найдена последняя научная работа Стивена Хокинга

Сегодня, 19:32
Эксперты рассказали о последней научной работе Стивена Хокинга. Статья рассказывает о параллельных Вселенных и описывает математические расчеты, при помощи которых можно экспериментально доказать их существование.

Найдена последняя научная работа Стивена Хокинга

 

Ученые рассказали, над чем перед смертью работал известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Последней его научной работой оказалась статья о мультивселенной. Соавтором английского специалиста стал профессор Левенского католического университета Томас Хертог. Он подтвердил, что Хокинг успел внести последние правки. По словам Хертога, в статье имеется описание математического аппарата, при помощи которого можно научно доказать существование параллельных Вселенных. Профессор выразил сожаления, что Хокинг не дожил до момента публикации работы, так как за нее он бы точно смог получить Нобелевскую премию.

Томас Хертог отметил, что статья уже направлена в престижный научный журнал и вскоре будет опубликована.
Виктория Озерова
Новости по теме
Умер Стивен Хокинг: Последние фотографии гениального физика
Умер Стивен Хокинг: Последние фотографии гениального физика

Весь мир скорбит о смерти одного из самых знаменитых ученых мира. В глобальной сети Интернет появились последние фотографии известного британского физика

Шведский профессор рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию
Шведский профессор рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию

Стивен Хокинг, несмотря на значительный вклад в современную науку, ни разу не был удостоен Нобелевской премии. Сотрудник Стокгольмского университета профессор

Ученые: На БАКе проверят вероятность существования параллельных вселенных
Ученые: На БАКе проверят вероятность существования параллельных вселенных

Ученые намерены доказать существование параллельных вселенных при помощи БАК (Большого адронного коллайдера). Об этом сообщили специалисты ЦЕРНа.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости