Найдена последняя научная работа Стивена Хокинга

Эксперты рассказали о последней научной работе Стивена Хокинга. Статья рассказывает о параллельных Вселенных и описывает математические расчеты, при помощи которых можно экспериментально доказать их существование.

Виктория Озерова

Ученые рассказали, над чем перед смертью работал известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Последней его научной работой оказалась статья о мультивселенной. Соавтором английского специалиста стал профессор Левенского католического университета Томас Хертог. Он подтвердил, что Хокинг успел внести последние правки. По словам Хертога, в статье имеется описание математического аппарата, при помощи которого можно научно доказать существование параллельных Вселенных. Профессор выразил сожаления, что Хокинг не дожил до момента публикации работы, так как за нее он бы точно смог получить Нобелевскую премию.Томас Хертог отметил, что статья уже направлена в престижный научный журнал и вскоре будет опубликована.