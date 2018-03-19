Учёные нашли объяснение, как образовались черные дыры

Ученые из Оксфорда с помощью механизма по формированию войдов совершили исследование некоторых космических явлений. Стало известно, что в крупномасштабные структуры проникают струи плазмы. Информацию опубликовали в пресс-издании Science Alert.

Британские эксперты отметили, что войды населяют основу космического пространства, но плотность в этих промежутках значительно ниже, чем во многих участках Вселенной. Низкоплотные пространства отделяются друг от друга космическими нитями – цепью из скопления галактик. Длина в нитях составляет около миллиарда световых лет. Известно, что созвездие Эридана – самое крупное скопление войдов (называют супервойном). Космологи отмечают, что созвездие характерно чрезвычайно малым микроволновым излучением.Ученые пришли к выводу, что из-за низких показателей излучения могут образоваться «дыры» в соседней Вселенной. Такое явление стало возможным благодаря квантовой запутанности.Выявлять войды эксперты могут при помощи анализа реликтового излучения. Оно равномерно заполняет Вселенную с эпохи первичной рекомбинации водорода (примерно 400 000 лет после совершения Большого взрыва). Британские космологи отметили, что пустоты изображены как пятна с более холодными областями на микроволновом фоне.Эксперты совершили анализ порядка 774 войдов, чтобы определить параметры заполняющего газа в телах. Все данные о войдах брали из обзоров Baryon Oscillation Spectroscopic Survey. Записи позволяют изучить распределение веществ во всех частях Вселенной, которые вызваны акустическими барионными осцилляциями. Полученные вещества совершают периодические колебания в плотности барионной материи.Ученые сделали вывод, что плотность газа внутри войда ниже, чем во Вселенной в среднем. Стоит отметить, что температура оказалась намного выше, чем рассчитывали космологи. Эксперты объясняют высокое нагревание тем, что в пустотах накаливаются релятивистые струи веществ, которые выбрасываются из массивных черных дыр. Поэтому стало известно, что работа черных дыр основана не только на влиянии формирования галактик, они также могут совершать манипуляции и с крупномасштабными структурами, такими как войды.