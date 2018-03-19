Капустная диета способна предотвратить рост опухолей и снизить вес

Специалисты составили два вида капустной диеты, которые не только помогут предотвратить многие заболевания, но будут способствовать быстрому снижению веса. В каждой из двух диет допускается использование любого вида капусты.

Диетологи утверждают, что использование капустных диет - это один из наиболее эффективных, легких и экономных способов снижения веса. Кроме борьбы с лишними килограммами, капуста может замедлять рост опухолей, полезна при сахарном диабете и болезнях почек. Причем, не имеет значения, какую именно капусту использовать в качестве продукта питания – любые виды по-своему полезны.Есть два распространённых варианта диеты. Первый вариант диеты может продолжаться не более 10 дней, и предполагает потребление на обед и ужин салата из капусты, а за пару часов до сна – один стакан нежирного кефира. Обед при этой диете можно разбавить 200 г вареного на пару мяса или рыбы без соли, также допускается добавить в ужин белок двух яиц.Второй вариант капустной диеты предполагает потребление капустного супа с добавлением бурого риса, моркови, болгарского перца, помидор и лука. Придерживаться этой диеты рекомендуют не дольше 7 дней подряд.