Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов

Такой аналог объясняет процесс превращения агрегатного состояния. Если шоколад из твёрдого состояния при температуре тела человека становится жидким, то с новым материалом всё точно наоборот. Находясь изначально в жидком состоянии, он затвердевает и, попадая в тело человека, становится абсолютно твёрдым.
Сейчас AesculaTech работает над созданием офтальмологического препарата против синдрома сухого глаза, далее в планах учёных – создание первых некогда таблетированных лекарств уже в новом агрегатном состоянии. Особенностью таких лекарств станет то, что принимать их нужно раз-два в год вместо почасовых или пожизненных доз. Учёные уверяют, что фармацевтика – не предел их возможностей. Их материал можно использовать в любой отрасли: косметика, текстиль и всё, что зависит от температуры вокруг. Нужно только получить сертификацию американского Управления.