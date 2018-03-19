Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов

Американский стартап из Лос-Анджелеса AesculaTech вывел новое агрегатное состояние для всех возможных продуктов. Сооснователь компании назвал его «шоколад наоборот».

Елизавета Трюфель

Такой аналог объясняет процесс превращения агрегатного состояния. Если шоколад из твёрдого состояния при температуре тела человека становится жидким, то с новым материалом всё точно наоборот. Находясь изначально в жидком состоянии, он затвердевает и, попадая в тело человека, становится абсолютно твёрдым.Сейчас AesculaTech работает над созданием офтальмологического препарата против синдрома сухого глаза, далее в планах учёных – создание первых некогда таблетированных лекарств уже в новом агрегатном состоянии. Особенностью таких лекарств станет то, что принимать их нужно раз-два в год вместо почасовых или пожизненных доз. Учёные уверяют, что фармацевтика – не предел их возможностей. Их материал можно использовать в любой отрасли: косметика, текстиль и всё, что зависит от температуры вокруг. Нужно только получить сертификацию американского Управления.