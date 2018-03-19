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| | Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов

Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов

Сегодня, 17:55
Американский стартап из Лос-Анджелеса AesculaTech вывел новое агрегатное состояние для всех возможных продуктов. Сооснователь компании назвал его «шоколад наоборот».

Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов

 

Такой аналог объясняет процесс превращения агрегатного состояния. Если шоколад из твёрдого состояния при температуре тела человека становится жидким, то с новым материалом всё точно наоборот. Находясь изначально в жидком состоянии, он затвердевает и, попадая в тело человека, становится абсолютно твёрдым.

Сейчас AesculaTech работает над созданием офтальмологического препарата против синдрома сухого глаза, далее в планах учёных – создание первых некогда таблетированных лекарств уже в новом агрегатном состоянии. Особенностью таких лекарств станет то, что принимать их нужно раз-два в год вместо почасовых или пожизненных доз. Учёные уверяют, что фармацевтика – не предел их возможностей. Их материал можно использовать в любой отрасли: косметика, текстиль и всё, что зависит от температуры вокруг. Нужно только получить сертификацию американского Управления.
Елизавета Трюфель
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