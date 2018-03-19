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| | Ученые рассказали, что есть на завтрак для эффективного похудения

Ученые рассказали, что есть на завтрак для эффективного похудения

Сегодня, 17:52
Исследовательская группа из Израиля смогла установить, что снижению веса способствует высокоэнергетический завтрак. Он также существенно сокращает потребность в инсулине среди людей, страдающих сахарным диабетом.

Ученые рассказали, что есть на завтрак для эффективного похудения

 

«Исследование, проведенное нами, показывает то, что сытный завтрак, средний обед и небольшой ужин благотворно отображаются на снижении веса. Помимо этого, улучшается самочувствие среди пациентов с острым сахарным диабетом», - отмечают авторы эксперимента.

Если сравнивать с обычной диетой, которую назначают людям с лишним весом или диабетом, то новая помогает не только в снижении веса, но также и сохраняет чувство насыщения на весь день из-за завтрака, наполненного высокоэнергетическими продуктами.

Ученые уверены, что по большому счету не важно, как часто вы едите, главное — что и когда вы употребляете в пищу. Например, кусок хлеба, который содержит в себе большое количество углеводов, лучше съесть на завтрак, а вот на ужин подойдет белковая пища, к примеру, тот же творог.

Это правило следует запомнить всем тем, кто заботится о сохранении фигуры и своего здоровья, ведь поглощаемые организмом на завтрак углероды приводят к более низкой реакции глюкозы, а значит, что калории позже не откладываются, а уходят непосредственно в энергию. Участников разделили случайным образом на две группы, каждой из которых предложили свою диету для снижения веса. Стоит отметить, что количество потребляемых калорий в каждой диете было одинаковым, отличалось только время приема пищи.
Николай Офицеров
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